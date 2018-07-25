Кандидат в главы Якутии снялся с выборов — «на благо республики»

Якутск, , 11:52 — REGNUM Выдвинувшийся на должность главы Якутии лидер регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев вместо подписей глав и депутатов муниципалитетов принёс 25 июля в избирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя избирательной комиссии республики Александр Власов.

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«В процессе сбора подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения, пообщавшись с жителями различных районов республики, считаю правильным и честным не преследовать исключительно личные амбиции, а всем вместе работать на благо нашей Якутии и объединиться», — объяснил Алексей Лаптев причины отказа от намерения баллотироваться.

В распространённом через соцсети сообщении он призвал жителей Якутии голосовать за другого кандидата.

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Как сообщало ИА REGNUM, теперь претендентов на кресло главы республики, скорее всего, останется всего трое. Бороться за эту должность будут депутат Мирнинского районного совета Владимир Богданов («Справедливая Россия»), возглавляющий якутскую КПРФ вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев, лидер ЛДПР Якутии, депутат регионального парламента Гаврил Парахин и врио главы республики Айсен Николаев («Единая Россия»).

Шансы зарегистрироваться кандидатами экс-министра финансов Эрнста Берёзкина («Гражданская платформа») и депутата Нерюнгринского райсовета Александра Силина («Партия социальных реформ») Александр Власов оценил как очень низкие. Эти кандидаты не представили необходимых документов о том, что их выдвижение поддержано федеральными политсоветами партий, от которых они баллотируются.

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Напомним, глава регионального отделения «Гражданской платформы» Анатолий Кырджагасов ранее заявил о том, что партии не следовало выдвигать кандидата в главы Якутии, «если нет достойной кандидатуры». При этом на выборах главы республики в 2014 году Эрнст Берёзкин набрал 29,5% голосов избирателей.

«Анатолий Кырджагасов вслед за Федотом Тумусовым (депутат Госдумы РФ от Якутии — ИА REGNUM ) обнаружил, что очарован кандидатом от партии-конкурента Айсеном Николаевым», — комментировал странное поведения Кырджагасова политолог Виталий Обедин.