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ИГ* взяло ответственность за нападение на центр акушерок в Афганистане

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Джелалабад, Афганистан, 30 июля 2018, 18:35 — REGNUM  Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение на центр подготовки акушерок в Джелалабаде, 30 июля передает агентство Associated Press.

Террористы атаковали центр по подготовке акушерок в Джелалабаде 28 июля. В результате нападения погибли два человека, ранения получили семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Джелалабаде был совершен очередной теракт — смертник на заминированном автомобиле убил племенного лидера и главу лояльного правительству ополчения Хаджи Хаят Хана.

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