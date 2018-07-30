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Террористы убили племенного лидера в афганской провинции Нангархар

Политика

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за это нападение

Джелалабад, Афганистан, 30 июля 2018, 18:19 — REGNUM  Террорист на заминированном автомобиле атаковал племенного лидера в афганской провинции Нангархар, 30 июля передает агентство Associated Press.

По информации властей, в результате атаки смертника погиб Хаджи Хаят Хан, племенной лидер и глава лояльного правительству ополчения, воюющего с местными исламистами.

В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение. В провинции Нангархар действуют как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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