Террористы убили племенного лидера в афганской провинции Нангархар

Джелалабад, Афганистан, , 18:19 — REGNUM Террорист на заминированном автомобиле атаковал племенного лидера в афганской провинции Нангархар, 30 июля передает агентство Associated Press.

По информации властей, в результате атаки смертника погиб Хаджи Хаят Хан, племенной лидер и глава лояльного правительству ополчения, воюющего с местными исламистами.

В настоящий момент ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение. В провинции Нангархар действуют как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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