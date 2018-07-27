Лидеры узбекской и таджикской общин в Афганистане создали коалицию

Кабул, , 20:19 — REGNUM Лидеры таджикской и узбекской общины в Афганистане объявили о создании политического объединения «Великая национальная коалиция Афганистана», сообщает 27 июля афганское издание TOLOnews.

В коалицию вошли заместитель президента Афганистана, генерал Абдул Рашид Дустум, исполнительный секретарь партии «Исламское общество Афганистана» и лидер таджикской общины Атта Мохаммад Нур, глава хазарейской «Исламской объединенной партии Афганистана» Хаджи Мохаммад Мохакик.

Коалиция нацелена на борьбу с коррупцией, проведение прозрачных выборов, повышение безопасности в стране и разрешение межэтнических распрей.

Напомним, 20 октября 2018 года в Афганистане пройдут выборы в парламент и региональные советы. Последние выборы президента страны в 2014 году привели к политическому кризису из-за разногласий между президентом Ашрафом Гани и лидерами оппозиции.

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