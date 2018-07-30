Эритрея и Сомали больше не враги

Асмэра, , 17:10 — REGNUM Эритрея и Сомали восстанавливают все политические и экономические связи и отныне будут работать «в унисон», 30 июля передает агентство Associated Press.

«Эритрея и Сомали будут работать в унисон, чтобы способствовать региональному миру, стабильности и экономической интеграции. Эритрея решительно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Сомали», — говорится в заявлении министерства информации Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июля по итогам трехдневных переговоров в Эритрее президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал ООН отменить санкции против Эритреи.

Читайте также: Президент Сомали призвал отменить санкции против Эритреи