Понедельник, 30 Июля 2018 года
18:08:35 МСК

Эритрея и Сомали больше не враги

Политика

«Эритрея решительно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Сомали»

Асмэра, 30 июля 2018, 17:10 — REGNUM  Эритрея и Сомали восстанавливают все политические и экономические связи и отныне будут работать «в унисон», 30 июля передает агентство Associated Press.

«Эритрея и Сомали будут работать в унисон, чтобы способствовать региональному миру, стабильности и экономической интеграции. Эритрея решительно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Сомали», — говорится в заявлении министерства информации Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июля по итогам трехдневных переговоров в Эритрее президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал ООН отменить санкции против Эритреи.

Читайте также: Президент Сомали призвал отменить санкции против Эритреи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить