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Президент Сомали призвал отменить санкции против Эритреи

Политика

«Для успешной экономической интеграции стран Африканского Рога»

Президент Сомали призвал отменить санкции против Эритреи
AMISOM Public Information
Мохамед Абдуллахи Мохамед

Асмэра, 30 июля 2018, 17:02 — REGNUM  Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед призвал отменить санкции ООН в отношении Эритреи, 30 июля передает агентство Associated Press.

«Мы призываем отменить все экономические санкции и эмбарго, введенные против народа Эритреи, для успешной экономической интеграции стран Африканского Рога», — заявил президент Сомали по завершении своего трехдневного визита в Эритрею.

Одним из инициаторов санкций против Эритреи являлось именно Сомали — правительство Сомали обвинило Эритрею в поддержке боевиков исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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