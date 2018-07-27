Эритрея мирится с Сомали

Асмэра, , 17:41 — REGNUM Эритрея восстанавливает дипломатические отношения с Сомали, разорванные более десятилетия назад, 27 июля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Министерства информации Эритреи, первый государственный визит в Асмэру после многолетнего перерыва совершит президент Сомали Мохаммед Абдуллахи Мохаммед по приглашению президента Эритреи Исайяса Афверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Эритрея подписала мир с Эфиопией. Дипотношения между соседними африканскими странами были разорваны с конца 1990-х годов.

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