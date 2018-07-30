Бывшая правящая партия Армении ставит под сомнение законность дела Кочаряна

Ереван, , 16:18 — REGNUM Арест второго президента Армении и первого президента Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна, не имеет ничего общего с демократией, верховенством закона и независимостью судебной системы, считает фракция Республиканской партии Армении (РПА) парламента Армении.

Ознакомившись с предъявленным Кочаряну обвинением и решением о его аресте, фракция РПА считает, что уголовное дело нанесет серьезный ущерб внутриполитическим развитиям Армении.

«Подобные необоснованные обвинения поощряют в стране тенденции общественного раскола, которые особенно опасны на фоне крайне тревожных вызовов вокруг Армении и Арцаха», — говорится в заявлении.

В нем также утверждает, что возбужденное уголовное дело вызывает вопросы с точки зрения законности, особенно, конституционности, что может привести не только к нарушению прав человека и основных свобод, но и снизить рейтинг и авторитет Армении в международных, в том числе и правовых инстанциях.

РПА предупредила, что будет озвучивать этот вопрос и связанные с ним развития по каналам парламентской дипломатии, на соответствующих международных площадках и форматах.

Бывшая правящая Республиканская партия 27 июля заявила, что предъявленное экс-президенту Кочаряну обвинение оставляет впечатление исключительно политического преследования, а с правовой точки зрения оно абсурдно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Армении не нужен политзаключенный экс-президент»