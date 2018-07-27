Политические силы Армении по-разному оценивают обвинения экс-президента

Ереван, , 14:12 — REGNUM Пока правовая система решает вопрос о применении меры пресечения в отношении второго президента Роберта Кочаряна, политические силы выступают с оценками происходящего. 26 июля следствие выдвинуло по событиям 1 марта 2008 года обвинение Роберту Кочаряну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову (бывший глава ереванского гарнизона ВС) по первой части 300-й статьи УК Армении: узурпация власти и незаконное удержание власти.

В частности, АРФД «Дашнакцутюн» считает, что обвинения в отношении Кочаряна может быть интерпретировано как политическое преследование. В своем заявлении партия отмечает, что военно-политическое напряжение вокруг Армении и Карабаха должно исключить любые явления, ставящие под сомнение веру в государственные структуры и в первую очередь в армию.

Мы приветствуем действия, направленные на становление законности, обеспечение равенства всех перед законом и искоренение атмосферы безнаказанности. Крайне важно проведение процессов в правовом поле, в соответствии с буквой закона и при исключении оснований для различных комментариев и политических спекуляций», — говорится в заявлении партии.

На соответствующий вопрос журналистов депутат парламента от фракции «Блок Царукян» Наира Зограбян затруднилась дать политическую оценку выдвинутому экс-президенту обвинению.

В настоящее время вопрос находится в правовой плоскости, и мы воздержимся от каких-либо комментариев», — отметила Зограбян.

Резкими оценками отличилась Республиканская партия Армении. Арест Кочаряна опасен для государственности, заявил СМИ представитель партии, экс-министр юстиции Давид Арутюнян. По его словам, действующая на тот момент конституция разрешала президенту вводить чрезвычайное положение и использовать вооруженные силы при возникновении опасности для государства, как внешней, так и внутренней. При этом Арутюнян напомнил, что по действующей конституции запрещается преследование президента за действия, исходящие из его полномочий, и после завершения полномочий.

Мое личное мнение в том, что бездействие властей 1 марта 2008 года привело бы к большему количеству жертв», — отметил Арутюнян.

Сам Кочарян в интервью «дашнакскому» телеканалу «Еркир медиа» назвал обвинения надуманными. «Это вендетта и правовой сюрреализм», — отметил экс-президент. При этом Кочарян заявил, что готов отстаивать свою позицию и в заключении.

Специальная следственная служба Армении в четверг обвинила Роберта Кочаряна в организации событий 1−2 марта 2018 года, когда погибло 8 протестующих и двое полицейских. По той же статье обвиняется и Юрий Хачатуров. Он в 2008 году командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении. На должность генерального секретаря ОДКБ он был назначен в 2017 году. По этому делу в Специальную следственную службу был вызван и тогдашний глава Совета нацбезопасности Армении Армен Геворгян.

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