Суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Ереван, , 01:42 — REGNUM Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля поздно вечером удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Сообщивший о данном решении один из адвокатов Кочаряна Арам Орбелян, пояснил, что не имеет права разглашать подробности судебного заседания, которое проходило в закрытом режиме. По словам Орбеляна, 28 июля сторона защиты Кочаряна проведёт пресс-конференцию, на которой представит подробности, в том числе о том, собирается ли экс-президент обжаловать данное решение.

Судебное заседание, в ходе которого решался вопрос о мере пресечения Роберта Кочаряна, с некоторыми перерывами продолжалось около шести часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля после допроса в Специальной следственной службе (ССС) Армении по делу о событиях 1 марта 2008 года Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 Уголовного кодекса РА — насильственное изменения конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.

Экс-президент, руководивший Арменией в 1998—2008 гг., настаивает на своей невиновности, характеризуя выдвинутое обвинение как «очевидное политическое преследование».

По тому же делу проходит также действующих генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, но ереванский суд решил отпустить его под залог в $10 тысяч. В то же время Хачатурову запретили покидать территорию Армении.

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