Экс-президенту Армении предъявлено обвинение, ему грозит арест

Ереван, , 02:45 — REGNUM Второму президенту Армении Роберту Кочаряну 26 июля поздно вечером предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300.1 уголовного кодекса Армении.

В рамках расследуемого в Специальной следственной службе (ССС) Армении уголовного дела о событиях 1 марта 2008 Кочарян обвиняется в том, что он по предварительному сговору с другими лицами свергнул конституционный строй Республики Армения.

Как сообщается на официальном сайте ССС, в суд подано ходатайство об избрании в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения ареста.

Поздно ночью суд общей юрисдикции административного округа Шенгавит города Еревана решил перенести рассмотрение ходатайства об аресте экс-президента Армении, так как он не явился в суд из-за того, что не получил повестки. Судебное заседание перенесено на 11:00 (10:00 мск) 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля экс-президент Кочарян явился в ССС на допрос в качестве свидетеля.

Как заявил Кочарян в обширном интервью после допроса, после первого же предложения следователь заявил, что вынесено решение о предъявлении обвинения и весь допрос Кочарян провел в качестве не свидетеля, а обвиняемого.

По словам бывшего президента Армении, предъявленное ему обвинение не имеет никакого отношения к действительности, является надуманным и сфабрикованным и имеет политический подтекст.

«Это очень далеко от действительности и является очевидным политическим преследованием, вендеттой под лозунгом «бархатной» революции, — отметил Кочарян. — Я могу оказаться в тюрьме. Пойду, сяду, но буду бороться до конца. Куда мне бежать».

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, погибли 8 демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на конституционный запрет, в силовой операции была задействована армия. До сих пор никто не понес наказания за убийство 10 человек.

Новый глава ССС Сасун Хачатрян, назначенный на эту должность после произошедшей в стране в апреле-мае этого года смены власти, заявил, что в ССС есть политическая воля для того, чтобы раскрыть дело «1 марта».

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

В качестве свидетеля по данному делу 27 июля также был вызван на допрос нынешний генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника Ереванского гарнизона.

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