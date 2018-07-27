На выборы главы Якутска заявился самовыдвиженец: кандидатов уже пятеро

Якутск, , 05:28 — REGNUM В мэры Якутска баллотируется без партийной поддержки журналист Олег Желнин. Кроме того, список кандидатов в руководители столицы республики пополнил представитель «Партии ветеранов России», предприниматель Сергей Асютин, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта регионального избиркома.

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Помимо них на кресло мэра по-прежнему претендуют предприниматель и депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров («Родина»), спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), директор ИП Владислав Теппор (ЛДПР). Последних двоих избирком уже зарегистрировал.

Основная борьба за кресло мэра, как предполагают эксперты, будет поисходить между Александром Саввиновым и Владимиром Фёдоровым. Якутия.инфо повела опрос, респонденты которого отдали предпочтение кандидату в главы Якутска от «Родины».

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Виталия Обедина, участие в выборах мэра Владимира Фёдорова сделает их конкурентными и напряжёнными.

«Это хорошо. Власть в городе не должна передаваться, как надкушенный бутерброд, ее должны брать в борьбе, понимая и осознавая ответственность перед избирателями», — уверен эксперт.

Напомним, выборы главы Якутии-2018 будут досрочными. Мэра горожане избрали осенью прошлого года, но получивший тогда большинство голосов Айсен Николаев 28 мая был назначен врио главы Якутии на место досрочного ушедшего в отставку Егора Борисова.

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