Президент Египта подписал закон об «особом иммунитете» для военных

Каир, , 23:06 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон об «особом иммунитете» для ряда высокопоставленных военных страны, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно закону, который был опубликован в государственной газете, иммунитет от судебного преследования будет распространяться на военных, участвовавших в «контрперевороте» 2013 года и подавлении группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Высокопоставленные военные, занятые неблагодарным делом «зачистки» политической системы страны от террористов с 2013 по 2016 годы, будут освобождены от судебного преследования за нарушения в области «прав человека».

Читайте также: Президент Египта поддержал мирный процесс в Южном Судане