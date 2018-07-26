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Президент Египта подписал закон об «особом иммунитете» для военных

Политика

Военные, «зачищавшие» политическую систему страны от террористов с 2013 по 2016 годы, будут освобождены от судебного преследования

Каир, 26 июля 2018, 23:06 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал закон об «особом иммунитете» для ряда высокопоставленных военных страны, 26 июля передает агентство Associated Press.

Согласно закону, который был опубликован в государственной газете, иммунитет от судебного преследования будет распространяться на военных, участвовавших в «контрперевороте» 2013 года и подавлении группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Высокопоставленные военные, занятые неблагодарным делом «зачистки» политической системы страны от террористов с 2013 по 2016 годы, будут освобождены от судебного преследования за нарушения в области «прав человека».

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