Пятница, 20 Июля 2018 года
10:29:03 МСК

Президент Египта поддержал мирный процесс в Южном Судане

Политика

Ас-Сиси отметил роль Судана в данном процессе

Джуба, 20 июля 2018, 08:47 — REGNUM  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал мирный процесс по Южному Судану, сообщает 20 июля Al Arabia.

Глава Египта похвалил власти Судана за активную роль в урегулировании конфликта в соседнем государстве.

«Я хочу сказать, что мы будем работать вместе с нашими братьями в регионе для достижения мира, чтобы народ Южного Судана добился стабильности и процветания», — подчеркнул ас-Сиси во время своего визита в Судан.

Напомним, гражданская война в Южном Судане продолжается с 2013 года, спустя два года после обретения страной независимости. В ходе конфликта погибли десятки тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Южного Судана готов к мирному соглашению

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить