Президент Египта поддержал мирный процесс в Южном Судане

Джуба, , 08:47 — REGNUM Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал мирный процесс по Южному Судану, сообщает 20 июля Al Arabia.

Глава Египта похвалил власти Судана за активную роль в урегулировании конфликта в соседнем государстве.

«Я хочу сказать, что мы будем работать вместе с нашими братьями в регионе для достижения мира, чтобы народ Южного Судана добился стабильности и процветания», — подчеркнул ас-Сиси во время своего визита в Судан.

Напомним, гражданская война в Южном Судане продолжается с 2013 года, спустя два года после обретения страной независимости. В ходе конфликта погибли десятки тысяч человек, миллионы вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

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