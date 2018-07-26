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Турция не намерена действовать под давлением США

Политика

Белый дом должен «пересмотреть свой подход» в отношениях с союзниками

Турция не намерена действовать под давлением США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Турция. Голубь мира

Анкара, 26 июля 2018, 22:35 — REGNUM  Турция не намерена действовать под давлением США и советует Белому дому «пересмотреть свой подход» в отношениях с союзниками, 26 июля передает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты должны пересмотреть свой подход и принять конструктивную позицию, прежде чем наносить дополнительный ущерб своим собственным интересам и альянсу с Турцией», — говорится в заявлении Ибрагима Калина, представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля президент США Дональд Трамп угрожал ввести санкции против Турции, если турецкие власти не выпустят на свободу «великого христианина, семьянина и прекрасного человека», американского пастора Эндрю Брансона.

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Турция и США
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