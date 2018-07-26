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Трамп угрожает ввести санкции против Турции

Политика

Из-за «великого христианина, семьянина и прекрасного человека» — пастора Брансона

Трамп угрожает ввести санкции против Турции
Трамп и Эрдоган идут рядом. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Вашингтон, 26 июля 2018, 19:30 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести санкции против Турции из-за отказа турецких властей освободить из-под стражи «великого христианина, семьянина и прекрасного человека» Эндрю Брансона, 26 июля передает агентство Reuters.

«Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть немедленно освобожден!» — написал Трамп в «Твиттере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 июля с требованием освободить американского пастора Эндрю Брансона, несколько лет находящегося в турецкой тюрьме по обвинению в шпионаже и связях с террористами, к властям Турции обратился вице-президент США Майк Пенс.

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Турция и США
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