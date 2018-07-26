Молдавия смягчилась в отношении российских телеканалов

Кишинёв, , 14:53 — REGNUM В Молдавии ослабили ограничения на ретрансляцию новостных программ из России. Соответствующий закон, регулирующий сферу аудиовизуальных услуг, был утвержден депутатами регионального парламента сегодня, 26 июля, на очередном заседании.

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В Кодексе медийных и аудиовизуальных услуг, который сменил Кодекс о телевидении и радио, отмечено, что закупаемый за рубежом аудиовизуальный контент должен наполовину быть из Евросоюза и стран, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года парламент Молдавии, большинство в котором составляют прозападные политические силы, повторно принял ранее отклонённый президентом Игорем Додоном законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», в том числе якобы российской.

Согласно этому законопроекту, на территории Молдавии запрещается трансляция программ телевидения и радио с информационным, информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые созданы в государствах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Развлекательные и другие программы в этот список не попали. Глава страны осудил новый закон, назвав его «откровенным посягательством на свободу молдавских граждан».

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