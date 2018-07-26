Не иначе любовь: Трамп рассказал об отношениях с ЕС

Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Отношения Европейского союза и США можно назвать любовью, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя снимок со своей встречи в Белом доме с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, на котором политики тепло приветствуют друг друга, Трамп написал:

«Честно говоря, Европейский союз, который представлен на фото Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представлены здесь вашим покорным слугой, любят друг друга!»

Напомним, встреча с Юнкером прошла 25 июля: на ней обсуждались торговые отношения Вашингтона и Брюсселя. Трамп приветствовал снятие торговых барьеров.

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