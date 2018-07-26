Трамп назвал нулевые тарифы новой установкой торгового диалога с ЕС

Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Достижение нулевых тарифов и нулевых барьеров станет направлением торгово-экономического взаимодействия США и ЕС. О достижении соответствующей договоренности заявил в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

После встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером Трамп сказал:

«США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия».

Напомним, спровоцировав торговую войну с ЕС и Китаем, Трамп в итоге заявил, что был бы рад снятию всяких барьеров со взаимной торговли с ЕС. Параллельно с этим он заявлял, что торговые партнеры «обирали Америку» и что этого нельзя допускать впредь.

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