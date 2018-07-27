Что могло стать реальным результатом саммита в Хельсинки?

Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В информационном буме, который разразился сразу, как только стало известно о намерении Дональда Трампа встретиться в Хельсинки с Владимиром Путиным, была упущена одна деталь. В преддверии саммита, перечисляя темы беседы с российским коллегой, Трамп неоднократно употреблял выражение «ядерное распространение» — вместо куда более привычного «нераспространение». Что стоит за таким интересом Трампа к теме ядерного оружия, пишет обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

На саммите НАТО и на встрече с Терезой Мэй Трамп охотно говорил об этом вопросе, заявляя, что считает проблему существования ядерного оружия самой важной в мире. По его мнению, идеальным и окончательным итогом русско-американских отношений можно было бы, наверное, назвать полный отказ всех стран от ядерного оружия. Вряд ли он намеревался обсудить с Путиным полное ядерное разоружение, да и на пресс-конференции после саммита в Хельсинки не было объявлено ни о каких новых прорывных договорённостях. Может, к ним не удалось прийти? Однако Трамп, известный своей постоянной готовностью к агрессии и жестким высказываниям в лицо собеседнику, на пресс-конференции с Путиным был кроток и не обрушился на президента России с критикой и обвинениями. Так, может, о результатах мы просто не уведомлены?

Тем не менее на успешность встречи намекают и кротость Трампа, и уверенность Путина. А с учетом усиленного интереса американца в ядерной безопасности, обычное признание приверженности ранее подписанным международным соглашением трудно считать серьезным достижением. Предположить можно многое, включая ответ американцев на новейшие ядерные разработки российских оружейников, но более вероятным выглядит обсуждение важнейшего элемента актуальной внешней политики Трампа: урегулирования конфликта с Северной Кореей.

Читайте подробности: Ядерная Корея: о чём Трамп попросил Путина?

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