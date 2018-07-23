Создание в США кибергруппы против России может быть провокацией

Москва, , 14:23 — REGNUM То, что США в рамках своего военного ведомства создали структуры для защиты собственных интересов в киберпространстве и противодействия России — довольно странно, ведь таким образом Вашингтон лишается своих преимуществ, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее о формировании в США спецгруппы по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве заявил генерал-лейтенантПол Накасоне. По его словам, структура, сформированная в рамках Киберкомандования вооруженных сил (ВС) США, создана в соответствии с задачами разведсообщества после 2016 года.

Довольно странно, что для защиты собственных интересов в киберпространстве США создают какие-то явные структуры, да ещё и в рамках своего военного ведомства. Ни для кого не секрет, что такие группы неформально существуют уже давно и действуют вполне успешно. То есть, преимущество выведения таких групп на официальный уровень не очевидно.

При этом, явно имеется отрицательная сторона. Она заключается в том, что наличие такой группы направленной против конкретного государства должно восприниматься как угроза. Существуют ли некие «русские хакеры» или нет — поди разберись. А группа работающая против «российского вмешательства» — официально существует, считает Носов.

Её создание может быть фикцией, направленной на манипуляцию общественным мнением, то есть для внутреннего потребления. Но, повторюсь, российское военное ведомство должно воспринимать наличие такой группы как угрозу безопасности. Отсюда возникает вопрос: не является ли создание такой группы провокацией, которая призвана побудить на ответные меры в виде создания группы направленной на противодействие США в киберпространстве?

Ведь появление такой группы автоматически подтвердит все обвинения США против России. Она даст прямой ответ на вопрос о существовании «русских хакеров» и причастности к их работе госструктур. В гибридных войнах, напоминает Носов, преимущество достигается в том числе за счёт сокрытия государственного участия, что позволяет откреститься от любых обвинений в свой адрес. Тот, кто добровольно лишает себя этого преимущества, вероятно хотел бы в первую очередь лишить подобного преимущества и противника.

Нам, в данном случае, желательно продолжать настаивать на отсутствии специально организованной группы для противодействия США и обвинять их в агрессивных действиях. Так мы по крайней мере не вляпаемся в новый скандал и ничего не потеряем. Наличие же зеркальной группы не даст нам тут никаких преимуществ, но может добавить совершенно ненужной головной боли.

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