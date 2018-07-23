Демурин о спецгруппе США по киберугрозам от РФ: «На воре и шапка горит»

Москва, , 12:49 — REGNUM В США, которые усиленно выставляют себя «потерпевшей стороной» и якобы невиновными во вмешательстве в политические процессы многих стран, давно работают свои кибервойска, занимающиеся именно вмешательством, напомнил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее о формировании в США спецгруппы по противодействию угрозе со стороны Российской Федерации в киберпространстве заявил генерал-лейтенант Пол Накасоне на форуме по вопросам безопасности. По его словам, структура, сформированная в рамках Киберкомандования вооруженных сил (ВС) США, создана в соответствии с задачами разведсообщества после 2016 года.

Сообщение главы Агентства национальной безопасности США генерал-лейтенанта Пола Накасоне о наличии в рамках Киберкомандования ВС США рабочей группы по противодействию угрозе со стороны России напрасно раскручивается в качестве новости. Для многих в нашей стране очевидно, что соответствующая структура существует в США уже не первый год.

Как очевидно и то, что гораздо более длительное время в Киберкомандовании США действует структура уровня нашей воинской части или даже соединения, занимающаяся российским киберпространством с подрывными и разведывательными целями.

Сегодня американцы пытаются представить дело таким образом, что это они являются «потерпевшей стороной», что это Россия куда-то там «вмешивается». «На воре и шапка горит!» — говорим мы в таких случаях.

Читайте также: В США объявили о создании группы по противодействию РФ в киберпространстве

Как сообщало ИА REGNUM, комитет сената конгресса США по разведке изучил доклад спецслужб США и в целом поддержал изложенные выводы о «вмешательстве России» в выборы-2016. Россия неоднократно категорически отрицала любые попытки «влияния» на политические процессы в США и других странах.