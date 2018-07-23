В США объявили о создании группы по противодействию РФ в киберпространстве

Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Спецгруппу по противодействию угрозе со стороны Российской Федерации в киберпространстве создали в США. Об этом заявил генерал-лейтенант Пол Накасоне на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

По его словам, структура, сформированная в рамках киберкомандования вооруженных сил (ВС) США, создана в соответствии с задачами разведсообщества после 2016 года.

Накасоне добавил, что США смогут противостоять России, которая обладает «большими возможностями в киберпространстве». По его словам, спецгруппа будет действовать, если возникнут новые вызовы для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Комитет сената Конгресса США по разведке изучил доклад спецслужб США и в целом поддержал изложенные выводы о «вмешательстве России» в выборы-2016.

В свою очередь, власти Российской Федерации не раз категорически отрицали любые попытки «влияния» на политические процессы в США и других странах.

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