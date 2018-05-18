Руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» передумали судить за шутки

Худжанд, Таджикистан, , 18:39 — REGNUM Статья 189 (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды) Уголовного кодекса Таджикистана исключена прокуратурой Согдийской области из дела независимого журналиста и руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Более никаких подробностей озвучено не было.

Следствие не поясняло, по какой причине Мирсаидов обвиняется в разжигании национальной или религиозной вражды. Однако наблюдатели предположили, что эта статья могла появиться в его деле из-за «некоторых юмористических сцен, которые на суд зрителей в своих публичных выступлениях представляла команда КВН «Сборная Таджикистана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане завершено расследование по делу Хайрулло Мирсаидова, который находится в СИЗО города Ходжента с 5 декабря 2017 года. Ранее обвинение требовало признать его виновным по четырем статьям УК страны: 245, ч.4, п. «б» («Присвоение или растрата»), 189, ч. 2, п. «г» («Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды»), 340, ч.1 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»), 346, ч. 2, п. «а» («Заведомо ложный донос»).

Вчера, 17 мая, помощник прокурора Согдийской области Гульчехра Гаибназарова сообщила, что следствие в отношении журналиста и руководителя команды КВН завершено.

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