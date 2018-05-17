Дело руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» направлено в суд

Душанбе, , 15:17 — REGNUM В Согдийской области Таджикистана завершено расследование уголовного дела таджикского журналиста и руководителя команды КВН «Сборная Таджикитсана» Хайрулло Мирсаидова. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на слова помощника прокурора Согдийской области Гульчехры Гаибназаровой.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Хайрулло Мирсаидова закончилось, и в настоящее время его изучает группа надзора, планируется, что завтра дело будет отправлено в суд», — сообщила представитель обвинения.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается.

Напомним, что Хайрулло Мирсаидов находится в СИЗО города Ходжента с 5 декабря. Областная прокуратура обвиняет его по четырем статьям Уголовного кодекса Таджикистана: присвоение или растрата 245, ч.4, п."б» («Присвоение или растрата»), 189, ч. 2, п. «г» («Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды»), 340, ч.1 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»), 346, ч. 2, п."а» («Заведомо ложный донос»).

За месяц до своего задержания Мирсаидов обратился с открытым письмом к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири, в котором попросил обратить внимание на коррупционные действия чиновников Согдийской области. Именно они, по заявлению руководителя «Сборной Таджикистана», едва не стали причиной вынужденного отказа команды от участия в полуфинале игры КВН Центральной лиги Москвы, что в свою очередь, поставило бы крест на дальнейших выступлениях команды.

Ранее в таджикистанских СМИ появилась информация о том, что в начале мая в прокуратуре обсуждался вопрос — оставить в деле или отказаться от обвинений по двум «политическим» статьям: «Возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды» и «Заведомо ложный донос». Чем это обсуждение завершилось — пока неизвестно.