Четыре, восемь, двенадцать: жители Флориды отсидят за помощь ИГ*

Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Четыре, восемь и 12 лет тюрьмы получили в качестве наказания за пособничество террористической группировке «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) жители американского штата Флорида, сообщили в пресс-службе минфина США.

Самый длительный срок — у Грегори Хаббарда, который и выйдя из заключения будет находиться под полицейским надзором. Восемь лет отсидит Дейн Антани Кристиан, четыре — в Даррен Арнесс Джексон.

Все три фигуранта задержаны сотрудниками ФБР в июле 2016 года. Те, что признали себя виновными, получили меньшие сроки, в отличие от Хаббарда. Им смягчили приговор за помощь следствию.

Напомним, террористическая группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в ряде стран, и часто берет на себя ответственность за теракты. Так, 14 мая группировка взяла на себя ответственность за теракт в городе Сурабая (Индонезия).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая более 50 человек по подозрению в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы в 13 районах Стамбула (Турция)

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