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ИГ* взяло ответственность за теракт в Индонезии

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Сурабая, Индонезия, 14 мая 2018, 21:22 — REGNUM  Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт, 14 мая передает агентство Reuters.

Согласно сообщению, опубликованному СМИ исламистской группировки, нападение в индонезийском городе Сурабая совершили ее боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 мая, во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел теракт, целью которого являлась штаб-квартира полиции.

Днем ранее, 13 мая, в Сурабае было совершено аналогичное нападение на церковь, в результате которого погибли 13 человек, 43 человека получили ранения.

Нападение совершали террористы-смертники на мотоциклах с закрепленными взрывными устройствами.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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