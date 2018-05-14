ИГ* взяло ответственность за теракт в Индонезии

Сурабая, Индонезия, , 21:22 — REGNUM Группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила об ответственности за теракт, 14 мая передает агентство Reuters.

Согласно сообщению, опубликованному СМИ исламистской группировки, нападение в индонезийском городе Сурабая совершили ее боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 14 мая, во втором по величине городе Индонезии Сурабая произошел теракт, целью которого являлась штаб-квартира полиции.

Днем ранее, 13 мая, в Сурабае было совершено аналогичное нападение на церковь, в результате которого погибли 13 человек, 43 человека получили ранения.

Нападение совершали террористы-смертники на мотоциклах с закрепленными взрывными устройствами.

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