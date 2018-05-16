В Пакистане прошли демонстрации против убийства десятков палестинцев

Исламабад, , 21:22 — REGNUM В Пакистане прошло несколько демонстраций, участники которых осудили массовое убийство жителей Палестины в секторе Газа, 16 мая сообщает агентство Anadolu.

Демонстрации были организованы исламистской политической партией «Джамаат-и-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Акции протеста прошли в юго-восточном городе Карачи, северо-западном Пешаваре и северо-восточном Лахоре.

В Пешаваре протестующие скандировали следующие лозунги: «Иерусалим — это красная линия для мусульман» и «Долой Америку вместе с Израилем».

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«Мы решительно осуждаем массовое убийство невинных палестинцев, погибших от рук израильской армии, и призываем ООН и Организацию исламского сотрудничества принять решительные меры против Израиля», — заявил глава «Джамаат-и-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Карачи Неймур Рахман.

Напомним, 14 мая в Палестине прошли массовые протесты, вызванные церемонией открытия нового американского посольства в Иерусалиме и празднованием 70-летнего юбилея со дня образования Израиля. День образования Израиля в Палестине называют Днем катастрофы.

В секторе Газа 14 мая военные Израиля убили 62 человека и ранили несколько тысяч демонстрантов, включая женщин и детей, среди погибших оказался 8-месячный ребенок. На прошлой неделе израильское руководство заявило, что в секторе Газа военные Израиля находятся «в состоянии войны», в рамках которого международное гуманитарное право не действует.

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