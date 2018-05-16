Среда, 16 Мая 2018 года
20:42:09 МСК

Израильские военные на границе сектора Газа начали применять танки

Политика

Военные утверждают, что применили танк в ответ на открытие огня палестинцами

Тель-Авив, 16 мая 2018, 17:19 — REGNUM  Израильские военные обстреляли из танка военный пост организации ХАМАС на территории сектора Газа, сообщает 16 мая пресс-служба армии Израиля.

По версии израильских военных, они открыли огонь по позициям палестинских боевиков в ответ на обстрел, которому подверглись из сектора Газа.

«В ответ на огонь из Газы в направлении сил Армии обороны Израиля войска, задействовав танк, атаковали военный пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Израиле ХАМАС считается террористической организацией.

Израильские военные сообщают, что у них потерь нет. О результатах обстрела палестинцев из танка данных пока не поступало.

Инцидент произошел в северной части границы с сектором Газа, где уже второй месяц проходят массовые акции протеста палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 14 мая на границе Израиля и сектора Газа были убиты 59 палестинцев. Еще 2,5 тыс. обратились за медицинской помощью.

Читайте ранее в этом сюжете: ООН: с начала протестов в Газе ранения получили более тысячи детей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить