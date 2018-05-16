Израильские военные на границе сектора Газа начали применять танки

Тель-Авив, , 17:19 — REGNUM Израильские военные обстреляли из танка военный пост организации ХАМАС на территории сектора Газа, сообщает 16 мая пресс-служба армии Израиля.

По версии израильских военных, они открыли огонь по позициям палестинских боевиков в ответ на обстрел, которому подверглись из сектора Газа.

«В ответ на огонь из Газы в направлении сил Армии обороны Израиля войска, задействовав танк, атаковали военный пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Израиле ХАМАС считается террористической организацией.

Израильские военные сообщают, что у них потерь нет. О результатах обстрела палестинцев из танка данных пока не поступало.

Инцидент произошел в северной части границы с сектором Газа, где уже второй месяц проходят массовые акции протеста палестинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, только за 14 мая на границе Израиля и сектора Газа были убиты 59 палестинцев. Еще 2,5 тыс. обратились за медицинской помощью.

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