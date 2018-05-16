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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в секторе Газа и сирийское урегулирование

Политика

Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в секторе Газа и сирийское урегулирование
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Москва, 16 мая 2018, 18:57 — REGNUM  Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 16 мая обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны была подчеркнута важность отказа от насилия и необходимость «налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН».

Путин и Эрдоган также продолжили обмен мнениями по проблеме сирийского урегулирования с учётом результатов завершившейся днём ранее девятой международной встречи по Сирии в Астане.

Кроме этого, были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

В ходе беседы Владимир Путин также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан, информирует пресс-служба.

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