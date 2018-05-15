В Кремле следят за развитием ситуации в секторе Газа

Москва, , 13:14 — REGNUM Москва внимательно следит за развитием ситуации в секторе Газа, где в ходе массовых протестов против переноса посольства США в Иерусалим погибли порядка 60 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль с самого начала выражал озабоченность действиями США, которые могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы очень внимательно следим за развитием ситуации», — сказал Песков.

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Он также добавил, что Москва по-прежнему считает, что все стороны, тем более Россия, США, ООН и Евросоюз, должны избегать действий, которые провоцируют «всплески напряженности».

Напомним, 14 мая на фоне открытия в Иерусалиме посольства США в секторе Газа начались массовые протестные акции, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

В результате столкновений, по последним данным, погибли 59 человек, в том числе дети, еще несколько тысяч пострадали. С израильской стороны пострадавших и погибших нет.

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