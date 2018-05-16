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Путин провел второе совещание по оборонной тематике

Политика

«Основные темы – реализация государственного оборонного заказа и дальнейшее переоснащение армии и флота»

Путин провел второе совещание по оборонной тематике
Иллюстрация: Kremlin.ru
Совещание Владимира Путина с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Сочи

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2018, 15:35 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел второе совещание с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Сочи. Об этом сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба Кремля.

«Путин провел второе совещание по вопросам развития Вооруженных сил (ВС), — говорится в сообщении. — Основные темы — реализация государственного оборонного заказа и дальнейшее переоснащение армии и флота».

Напомним, первое совещание по вопросам развития ВС и ОПК страны с участием президента Владимира Путина прошло в Сочи 15 мая.

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