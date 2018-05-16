Путин провел второе совещание по оборонной тематике

Сочи, Краснодарский край, 16 мая 2018, 15:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел второе совещание с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Сочи. Об этом сообщает в среду, 16 мая, пресс-служба Кремля.
«Путин провел второе совещание по вопросам развития Вооруженных сил (ВС), — говорится в сообщении. — Основные темы — реализация государственного оборонного заказа и дальнейшее переоснащение армии и флота».
Напомним, первое совещание по вопросам развития ВС и ОПК страны с участием президента Владимира Путина прошло в Сочи 15 мая.
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