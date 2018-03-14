Крупнейшие предприятия ракетно-космической отрасли России могут объединить

Москва, , 10:23 — REGNUM Объединение ключевых предприятий ракетно-космической отрасли России в единую структуру может начаться в ближайшее время, соответствующие документы уже подготовлены и согласованы, пишет 14 марта газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленных лиц в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве.

«Задача нового объединения — консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны. Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы», — объяснил собеседник издания.

Несмотря на серьезную подготовку, решение об объединении компаний еще не принято на высшем уровне. Совещание на эту тему с руководством государства и представителями отрасли пройдет в ближайшее время.

По предварительной информации, в состав новой структуры может быть включена госкорпорация «Роскосмос», концерны ВКО «Алмаз-Антей» и «РТИ Системы», а также корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Представители предприятий сообщили, что идея объединения принадлежит зампреду российского правительства Дмитрию Рогозину, который курирует оборонный комплекс и космическую отрасль.

«Предложение объединить все предприятия, занимающиеся ракетной и воздушно-космической тематикой, нашло поддержку, и в феврале нынешнего года были подготовлены проекты документов по объединению», — пояснил представитель военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что новое промышленное объединение позволит российскому оборонно-промышленному комплексу сконцентрировать все технологии в области новых видов техники и вооружений, в том числе тех, что были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта во время послания Федеральному собранию РФ.

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