В ОБСЕ отреагировали на обыски в РИА «Новости Украина»

Вена, , 22:30 — REGNUM Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с обысками, проведёнными сотрудниками Службы безопасности Украины в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве, и задержанием журналиста издания Кирилла Вышинского.

«Я выражаю серьёзную обеспокоенность относительно утреннего рейда на офисы российских СМИ в Киеве, ареста журналистов и обысков в их домах», — приводит заявление Дезира пресс-служба ОБСЕ.

Представитель организации обратился к властям Украины с призывом «воздержаться от введения излишних ограничений в работе иностранных журналистов, которые препятствуют свободному распространению информации и свободе СМИ».

«Борьба с пропагандой не должна выпадать из международных стандартов и не должна представлять собой непропорциональное вмешательство в деятельность СМИ», — заявил также представитель ОБСЕ.

Напомним, 15 мая на выходе из своего дома в Киеве был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Позднее сотрудники СБУ ворвались в офис издания и на протяжении нескольких часов проводили там обыски. Кроме того, обыски прошли в квартире журналистки Людмилы Лысенко.

Украинские власти подозревают сотрудников РИА «Новости Украина» в «государственной измене».

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