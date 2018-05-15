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Москва выразила протест Киеву в связи с обысками в РИА «Новости Украины»

Политика

Российское посольство направило ноту протеста в МИД Украины

Киев, 15 мая 2018, 17:25 — REGNUM  Посольство России в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с обысками, проведёнными сотрудниками СБУ в офисе РИА «Новости Украина», и задержанием журналиста Кирилла Вышинского. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба диппредставительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Направили в МИД Украины ноту протеста с требованием предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями средств массовой информации, немедленного освобождения Кирилла Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий», — говорится в пресс-релизе.

В посольстве также сообщают, что «в очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними».

«Ожидаем адекватной реакции на вопиющее нарушение украинскими властями прав человека со стороны международных структур и их представительств на Украине», — заявляют российские дипломаты.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Киеве на выходе из своего дома был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Позднее сотрудники СБУ ворвались в офис издания. Кроме того, обыски прошли в квартире журналистки Людмилы Лысенко.

Сотрудники РИА «Новости Украина» подозреваются украинскими властями в «государственной измене».

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