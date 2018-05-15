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Экс-президенту Аргентины предъявили обвинения

Политика

Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины в течение двух сроков, с 2007 по 2015 год

Буэнос-Айрес, 15 мая 2018, 08:50 — REGNUM  Бывшему президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер предъявили обвинения по делу об отмывании финансовых средств и коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр судебной информации.

«Аргентинский судья Хулиан Эрколини предъявил сенатору и экс-президенту Кристине Фернандес де Киршнер официальные обвинения», — передает вещатель.

Отмечается, что дочери и сыну экс-главы государства Максимо Киршнеру и Флоренсии Киршнер, которые проходят по данному делу, также предъявлены обвинения.

Аргентинский суд постановил заморозить активы семьи Фернандес де Киршнер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кристина Киршнер занимала пост президента Аргентины в течение двух сроков, с 2007 по 2015 год. Она сменила на этом посту своего супруга Нестора Киршнера и стала первой женщиной-президентом в истории Аргентины, занявшей президентское кресло в результате выборов.

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