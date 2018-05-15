Кто способен остановить ползучую сдачу Приднестровья

Москва, , 01:16 — REGNUM Кто и зачем взялся в последние месяцы активно нагнетать угрозы Приднестровью и почему именно сейчас столь велика опасность для этой дружественной России республики, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Артеменко.

Приднестровье остается желанной целью для властей Молдавии, желающих вернуть контроль посредством внешнего давления. К этому процессу все более активно подключается украинская сторона, помогая молдавской верхушке в экономическом удушении Приднестровья. Теперь на границах между Приднестровьем и Украиной установлен режим такого контроля над экспортом и импортом, который может иметь бедственные последствия для торговли и социальной сферы Приднестровья. Остается в силе и военная угроза со стороны Молдавии.

На создавшуюся ситуацию благосклонно взирает ЕС, занятый «улучшением связей» с молдавской и украинской экономиками. Позиция же России оставляет желать лучшего. Своей ставкой на президента Молдавии Додона Россия вольно или невольно способствует развитию самых негативных сценариев сдачи Приднестровья. А далее, если не принять сейчас срочных мер, население Приднестровья, включая проживающих там 220 000 граждан России, может ожидать только жестокая дискриминация. Как не допустить такого результата?

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