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Пенсионная реформа продолжается: пришло время урезать расходы. Радио REGNUM

Политика

Расходы федерального бюджета на пенсионное обеспечение граждан России в 2018 году хотят уменьшить на 51,5 млрд рублей

Пенсионная реформа продолжается: пришло время урезать расходы. Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 мая 2018, 17:00 — REGNUM  

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