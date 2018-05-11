Пенсионная реформа продолжается: пришло время урезать расходы. Радио REGNUM

Москва, 11 мая 2018, 17:00 — REGNUM
- Ложь Родченкова: СКР доказал ложь информатора WADA;
- Без претензий: законопроект о контрсанкциях будет изменён;
- «Взять Донбасс»: в МВД Украины готовятся к спецоперации;
- Антисоциальная политика: Минфин предложил сократить расходы на пенсии;
- Лесные правила: плату за участки леса для охотхозяйств хотят увеличить.
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