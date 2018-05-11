Без претензий и конкретики: в Госдуме изменяют законопроект о контрсанкциях

Москва, , 14:55 — REGNUM Профильный комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять законопроект об ответных мерах на недружественные действия со стороны США и других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Речь идет об ограничениях, которые правительство РФ по решению президента может вводить в случае недружественных действий США и других стран, список которых также даст правительство.

В текущей редакции законопроект наделяет правительство правом вводить запрет на ввоз американской сельскохозяйственной продукции, лекарств, алкоголя и табака, а также и любых других продуктов. Правительство также сможет запретить определённым гражданам США и других стран въезжать в РФ. Кроме того, их также могут запретить брать на работу в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, по решению правительства также может быть прекращено международное сотрудничество российских и американских компаний в авиастроении, а также атомной и ракетно-двигательной отраслях.

Уход от конкретики

Между тем накануне заседания комитета спикер Госдумы Вячеслав Володин провел заседание Совета по законотворчеству, на котором депутаты и эксперты обсудили необходимые изменения в законопроект. Так, уже сегодня известно, что если законопроект будет принят в первом чтении, то ко второму профильный комитет его существенно переработает.

В частности, из законопроекта исчезнут все перечисления конкретных отраслей, в которых правительство сможет вводить ограничения, заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Ко второму чтению будут исключены конкретные товарные группы или предприятий, против которых применяются санкции. Это правильное решение, мы идем по пути описания возможных мер применения санкций и механизма их применения. А что касается конкретных товаров, ввоз или вывоз которых будет запрещен, то это прерогатива правительства», — заявил Жуков.

По его словам, такой подход сохранят общую направленность законопроекта и не допускает нанесения ущерба для граждан и компаний РФ.

Нет претензий

Текст законопроекта к первому чтению вызвал много критики со стороны бизнес-сообщества и общественных организаций. Однако в ходе работы над документом все самые острые вопросы были сняты, заявил по итогам заседания Совета законодателей ректор НИУ Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов.

«Законопроект разработан ко второму чтению и снимает те претензии, которые были у нас раньше», — заявил Кузьминов.

Так, в частности, он особо отметил уход от отраслевого подхода, который может нанести ущерб и российской экономике. Кроме того, в тексте законопроекта ко второму чтению будет прописано, что ограничения должны применяться для лиц или организаций, в случае если они непосредственно участвуют в деятельности, наносящей вред РФ.

«Фактически мы переходим зеркальным образом к тому же порядку санкций, которые применительно к российским организациям показывают наши коллеги из зарубежных стран», — отметил Кузьминов.

Из законопроекта также будет исключена норма о возможности запрета работы иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Представители экспертного сообщества ранее опасались, что такая мера может быть закреплена в законе. И, по словам Кузьминова, дело не в ущербе для экономики.

«Есть еще и социально-политическое значение. Мы в этой войне санкций не воюем с американским народом или гражданами Евросоюза. Мы применяем санкции по отношению к правительству и компаниям, которые поддерживают данные недоброжелательные действия правительства по отношению к нам. А те люди: профессионалы, ученые, менеджеры, которые работают здесь, это представители американского народа или народов Евросоюза, они очень дружественно настроены к российскому народу», — отметил Кузьминов.

Лекарства разрешат

Между тем больше всего нареканий и вопросов что у экспертов, что у общественных деятелей вызывал пункт законопроекта, который позволял правительству ограничивать ввоз в РФ лекарственных препаратов и медицинских изделий. Впрочем, как рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), этот вопрос также удалось разрешить. Так, в постановлении, которое депутаты будут рассматривать вместе с законопроектом в первом чтении, эта норма будет урегулирована.

«Будет прямо сказано, что не должны вводиться никакие запреты на любые жизненно важные товары, аналоги которых не производятся в РФ или аналоги которых не могут быть закуплены в других странах», — отметил Жуков.

При этом он подчеркнул, что речь идет не только о лекарствах, по которым была наиболее оживленная дискуссия в обществе и среди экспертов, но и обо всех других жизненно важных товарах в целом.

«Закон, который вводит санкции, никоим образом не должен негативно отразиться на российских гражданах, которые нуждаются в тех или иных лекарствах, которые не производятся в РФ или не могут быть закуплены в странах, не попавших под санкции», — заявил Жуков.

По его словам, депутаты планируют рассмотреть законопроект в первом чтении 15 мая, а принять закон во всех трех чтениях — до конца мая.