Пароль — «Я на выборы»: на Чукотке 18 марта запустят бесплатное такси

Анадырь, , 09:11 — REGNUM На Чукотке в день единого голосования для избирателей будет работать бесплатная служба такси. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Анадыря.

Отмечается, что желающие добраться до избирательного участка «с ветерком» смогут это сделать на автомашинах одной из частных таксомоторных компаний города.

«Тем, кто решит воспользоваться услугами перевозчика, достаточно сказать при вызове такси фразу «Я на выборы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам владельца службы такси, таким образом он хочет «сделать подарок избирателям родного города». Также в сообщении пресс-службы указано, что для организации обеспечения перевозок подготовлен сетевой график и «дорожная карта» обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что находящиеся на индонезийском острове Бали граждане России смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщили в российском посольстве в Индонезии.

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Напомним, в России выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. В феврале Центризбирком РФ (ЦИК) завершил формирование избирательного бюллетеня. Согласно решению ЦИК, всего зарегистрировано восемь кандидатов. В бюллетене они будут размещены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (от «Российского общенародного союза»), Павел Грудинин (от КПРФ), Владимир Жириновский (от ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы»), Максим Сурайкин (от «Коммунистов России»), Борис Титов (от Партия роста), а также Григорий Явлинский (от «Яблока»).

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