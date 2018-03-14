Российским избирателям в Таиланде предоставят автобусы

Бангкок, , 09:34 — REGNUM Для проезда к избирательным участкам российским туристам в Таиланде будут предоставлены автобусы, так они смогут реализовать свое избирательное право, сообщил 13 марта посол России в Тайланде Кирилл Барский.

«Важной составляющей организации выборов президента РФ 18 марта является организация транспортного обслуживания, особенно в тех местах, где российские граждане проживают разрозненно. Прежде всего, речь идет о Паттайе и Пхукете», — цитируют РИА Новости Барского.

По его словам, граждане России проживают в гостиницах, на виллах, в апартаментах, разбросанных по большой площади в городе Паттайя и его окрестностях и на острове Пхукет, поэтому российскими дипломатами предприняты соответствующие усилия для организации проезда к участкам.

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В указанных районах будут курсировать автобусы, а граждан России заблаговременно проинформируют о маршрутах. Транспорт будет забирать избирателей в назначенных местах, доставлять к избирательному участку, а затем развозить их к местам, близким к районам их проживания.

«Эта логистическая поддержка поможет российским избирателям, которые хотели бы проявить активность в день голосования, попасть на избирательные участки и проголосовать», — объяснил посол.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. В них примут участие восемь человек: Сергей Бабурин (выдвинут партией «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).