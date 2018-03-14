Отдыхающие на Бали граждане РФ проголосуют досрочно

Джакарта, , 15:16 — REGNUM Находящиеся на индонезийском острове Бали российские граждане смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба посольства России в Индонезии.

«16 марта состоится досрочное голосование на о. Бали. Приглашаем Вас принять участие!», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» дипмиссии.

Голосование пройдет с 8:00 до 20:00 по местному времени в отеле Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Избиратели смогут добраться к участку специальными бесплатными автобусами, которые отправятся из поселка Убуд, районов Кута и Семиньяк.

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Отправление автобусов — дважды в день. Обратный выезд — примерно через час после прибытия к участку.

Напомним, что входящий в Малайский архипелаг остров Бали — популярное место отдыха. Район Нуса-Дуа находится в 25 км от столицы острова Денпасара. Въезд на территорию района ограничен, здесь расположены дорогие отели и гостиницы класса «люкс».

В России выборы президента состоятся 18 марта. На высший государственный пост претендуют восемь кандидатов.

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