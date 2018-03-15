В военном технополисе «Эра» создадут более 2 тыс. рабочих мест

Москва, , 07:44 — REGNUM В военном инновационном технополисе «Эра» к 2020 году будет создано 2,1 тыс. специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, экспериментальных работ и испытаний. Об этом заявил начальник технополиса полковник Федор Дедус на конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения», сообщили в Минобороны РФ.

По его словам в военном технополисе также будут функционировать проектные и инжиниринговые подразделения, научные и промышленные предприятия, госкорпорации — всего около 80−90 организаций.

На постоянной основе будет размещено 12 научных рот Вооруженных сил РФ численностью до 600 операторов.

«Планируется, что не территории технополиса «Эра» одновременно будут проживать не менее 1,4 тыс. военных и гражданских специалистов, реализующих более 45 научных проектов», — отметил Дедус.

В настоящее время технополис сосредоточился на восьми направлениях, в том числе искусственный интеллект, суперкомпьютер и биотехнологии.

Дедус пояснил, что создаваемая инфраструктура технополиса должна позволить проводить на его базе уже в началу 2019 года три основных типа работ, касающихся проведению комплексных прикладных исследований, а также проведения испытаний и сертификации новых образцов вооружения для ВС РФ.

«Цель исследований — формирование перечня прорывных технологий, позволяющих в сжатые сроки 1−3 года создать принципиально новые образцы вооружения и военной специальной техники», — подчеркнул начальник технополиса «Эра».

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны по поручению президента России приступило к созданию военного инновационного технополиса «Эра» в октябре 2017 года.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, технополис позволит не только создать базу прорывных технологий, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.

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