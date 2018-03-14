В Совфеде обещали зеркальный ответ Лондону на высылку дипломатов РФ

Москва, , 16:57 — REGNUM На высылку российских дипломатов из Британии надо ответить зеркально, заявил 14 марта первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров агентству «Интерфакс».

Владимир Джабаров не назвал точное число британских дипломатов, которые будут высланы в ответ на демарш Лондона, но отметил, что их может быть и больше, чем 23.

«Это должны согласовывать компетентные органы, МИД, но в принципе может быть даже и больше», — сказал Владимир Джабаров.

Российский сенатор при этом подчеркнул, что в действиях британских властей «ничего нового по этой теме он не увидел», так как официальный Лондон производит подобные действия с периодичностью в 10 или 15 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении выслать за пределы страны 23 сотрудника российского дипломатического представительства.

Такое решение глава британского правительства объяснила якобы причастностью России к отравлению бывшего офицера ГРУ СергеяСкрипаля и его дочери.

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