Мэй: 23 российских дипломата будут высланы из Великобритании

Лондон, , 16:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила о высылке 23 российских дипломатов из Соединенного королевства. Соответствующее заявление она сделала сегодня, 14 марта, выступая перед британским парламентом.

«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать», — сказал Мэй.

Она подчеркнула, что это будет самое крупное единовременное выдворение российских дипломатов более чем за 30 лет.

«Это отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны», — сказала британский премьер-министр.

В свое речи перед парламентом Мэй нагромоздила гору бездоказательных обвинений в адрес России из-за отравления бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мэй сказала что Россия не предоставила никаких убедительных объяснений, которые могли бы позволить предположить, что Москва потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом, и о том, как оно было использовано в Великобритании, а также никакого объяснения, почему у России якобы есть необъявленная программа по химическому оружию в нарушение международного законадательства.

В связи с этим правительство Её Величества считает, что российские власти несут отвественность за отравление Скрипаля и его дочери.

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