В ЛНР к 2023 году планируют ликвидировать очередь в детские сады

Луганск, , 16:09 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) очередь в детские сады должна быть ликвидирована в течение пяти лет, заявил исполняющий обязанности главы республики ЛеонидПасечник, сообщает 14 марта «Луганский информационный центр».

По его словам, в детских садах на данный момент в ЛНР наблюдается очередь длиной более 2 тыс. человек. При помощи программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года правительство республики планирует ликвидировать эти очереди.

«С этим вопросом будем разбираться, принимать решения», — сказал Пасечник.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности ЛНР заявил, что жители республики могут участвовать в разработке программы социально-экономического развития ЛНР. Пасечник отметил, что программа будет «ясной, прозрачной и эффективной», а также будет представлять из себя не «кабинетный» проект, а «народный».

По словам исполняющей обязанности министра экономического развития ЛНР ЕленыКостенко, правительство выполнило на 90% показатели, запланированные в программе социально-экономического развития ЛНР на 2017 год.