Среда, 14 Марта 2018 года
17:06:28 МСК

В ЛНР к 2023 году планируют ликвидировать очередь в детские сады

Политика

На данный момент длина очередей – более 2 тыс. человек

В ЛНР к 2023 году планируют ликвидировать очередь в детские сады
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Луганск, 14 марта 2018, 16:09 — REGNUM  В Луганской Народной Республике (ЛНР) очередь в детские сады должна быть ликвидирована в течение пяти лет, заявил исполняющий обязанности главы республики ЛеонидПасечник, сообщает 14 марта «Луганский информационный центр».

По его словам, в детских садах на данный момент в ЛНР наблюдается очередь длиной более 2 тыс. человек. При помощи программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года правительство республики планирует ликвидировать эти очереди.

«С этим вопросом будем разбираться, принимать решения», — сказал Пасечник.

Читайте также: Луганск сократил экономическое отставание от довоенного периода в пять раз

Напомним, ранее исполняющий обязанности ЛНР заявил, что жители республики могут участвовать в разработке программы социально-экономического развития ЛНР. Пасечник отметил, что программа будет «ясной, прозрачной и эффективной», а также будет представлять из себя не «кабинетный» проект, а «народный».

По словам исполняющей обязанности министра экономического развития ЛНР ЕленыКостенко, правительство выполнило на 90% показатели, запланированные в программе социально-экономического развития ЛНР на 2017 год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Образование в ДНР и ЛНР

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить