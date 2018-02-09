Луганск сократил экономическое отставание от довоенного периода в пять раз

Луганск, , 15:14 — REGNUM Экономика Луганска за три года значительно выросла, заявил мэр города Манолис Пилавов, сообщает 9 февраля «Луганский информационный центр».

По его словам, гражданская война и блокада со стороны Украины подорвали экономическое состояние Луганска, однако с 2014 по 2017 годы город сократил отставание от довоенного уровня по социально-экономическим параметрам в пять раз.

Читайте также: В Луганске растет средняя заработная плата

Таким образом, подчеркнул Пилавов, экономика столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) постепенно восстанавливается. Мэр Луганска напомнил, что в 2017 году число работающих средних и крупных предприятий увеличилось на 20 и составило 104 предприятия.

Читайте также: Более 80% предприятий были восстановлены с начала войны в Луганске

Напомним, ранее Пилавов заявил, что средняя заработная плата в Луганске в 2017 году увеличилась на 11% и составила 8,669 тыс. рублей. Также в ЛНР за 10 месяцев 2017 года заработная плата также увеличилась на 8,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина пытается подорвать экономику донбасских республик. В начале 2017 года Киев объявил блокаду Донбасса, запретив любое торговое сотрудничество с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР).

Читайте ранее в этом сюжете: Украина снова отключила подачу воды в ЛНР