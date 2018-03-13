Выборы президента России пройдут в двух городах Таджикистана

Душанбе, , 18:12 — REGNUM В день выборов президент России в Таджикистане откроются два избирательных участка — в Душанбе и Худжанде, сообщили в пресс-службе посольства РФ в республике.

В день голосования 18 марта избирательные участки откроются в 143 странах мира, два из которых будут работать на территории Таджикистана.

В Душанбе избирательный участок откроется в здании Российского центра науки и культуры по адресу ул. Мирзо Турсунзаде, 28.

В Худжанде выборы пройдут в здании генерального консульства России на ул. Сырдарьинская, 21.

Оба избирательных участка будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для участия в голосовании гражданину РФ при себе необходимо иметь заграничный паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта голосование на выборах президента России организовано в семи городах Узбекистана, 19 городах Казахстана, шести городах Киргизии и пяти городах Туркмении.

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