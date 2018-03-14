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Опять коррупция: экс-президент Южной Кореи даст показания прокуратуру

Политика

Ли вызван на допрос

Сеул, 14 марта 2018, 05:29 — REGNUM  Допрос в прокуратуре Ли Мён Бака, экс-президента Южной Кореи (2008 — 2013 гг.), состоится 14 марта, сообщает Yonhap News.

Уточняется, что Ли обвиняется в коррупции. Напомним, на выборах 2007 г. он набрал 48,7% голосов.

Одним из лозунгов его кампании стало проведение политики «глобальной демократии». Ли обещал налаживать сотрудничество с Японией, Китаем и Россией и укреплять отношения с США. Вскоре после инаугурации рейтинг Ли резко пошел на убыль.

Отметим, что обвинения Ли находится в череде других коррупционных дел в Южной Корее. Другим громким коррупционным скандалом стал импичмент Пак Кын Хе — преемника Ли и предшественника нынешнего южнокорейского лидера.

Пак была отправлена в отставку и арестована год назад по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, разглашении государственной тайны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля южнокорейская прокуратура потребовала для Пак Кын Хе 30-летнего тюремного заключения.

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