Опять коррупция: экс-президент Южной Кореи даст показания прокуратуру

Сеул, , 05:29 — REGNUM Допрос в прокуратуре Ли Мён Бака, экс-президента Южной Кореи (2008 — 2013 гг.), состоится 14 марта, сообщает Yonhap News.

Уточняется, что Ли обвиняется в коррупции. Напомним, на выборах 2007 г. он набрал 48,7% голосов.

Одним из лозунгов его кампании стало проведение политики «глобальной демократии». Ли обещал налаживать сотрудничество с Японией, Китаем и Россией и укреплять отношения с США. Вскоре после инаугурации рейтинг Ли резко пошел на убыль.

Отметим, что обвинения Ли находится в череде других коррупционных дел в Южной Корее. Другим громким коррупционным скандалом стал импичмент Пак Кын Хе — преемника Ли и предшественника нынешнего южнокорейского лидера.

Пак была отправлена в отставку и арестована год назад по обвинению во взяточничестве, злоупотреблении властью, разглашении государственной тайны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля южнокорейская прокуратура потребовала для Пак Кын Хе 30-летнего тюремного заключения.

Читайте подробнее: Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе грозит 30 лет тюрьмы

Читайте ранее в этом сюжете: Секс-скандалы докатились до Южной Кореи