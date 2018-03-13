Китай создаст Министерство природных ресурсов на месте старых двух

Пекин, , 06:57 — REGNUM Китай создаст совершенно новое Министерство природных ресурсов с целью защиты и управления государственными природными ресурсами, говорится в предложенном китайским законодателям плане реформирования системы государственных институтов, сообщает 13 марта агентство «Синьхуа».

План реструктуризации институтов был предложен Госсоветом КНР, о чем сообщало ИА REGNUM.

Ответственность нового министерства будет в том числе заключаться в контроле за развитием и защитой природных ресурсов Поднебесной, создании и осуществлении территориальной системы планирования, и формировании системы платного природопользования.

Министерство земельных и природных ресурсов КНР наряду с Государственным управлением геодезии и картографии КНР будут, в свою очередь, упразднены за ненадобностью.

Полный список министерств после реформирования: Госсовет КНР предлагает упразднить старые и создать новые министерства

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